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Дуда про ядерний шантаж Путіна: У США також є ядерна кнопка

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Дуда про ядерний шантаж Путіна: У США також є ядерна кнопка
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США дуже серйозно сприймають ядерні загрози з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

"У США також є кнопки, які запускають ядерні ракети. США є великою ядерною державою, найбільшою військовою потугою у світі. Той факт, що США сприймають цю російську загрозу серйозно, також є загрозою і для Росії", - наголосив польський лідер.

За словами Дуди, якщо Росія порушить усі табу і застосує навіть тактичну ядерну зброю проти країни, яка не має ядерної зброї і сьогодні захищає свою територію, використовуючи лише звичайну зброю, то вона "може очікувати на відповідь".

Президент Польщі також наголосив, що Путін та його оточення знає: якщо вони застосують проти країни, яка захищається, ядерну зброю, то "опиняться поза світовою політикою".

"Це не тільки загроза кримінальних трибуналів і відповідальності, і потенційного довгострокового ув'язнення, а просто виключення їх та Росії з цивілізованого світу, поки вони нею керують", - підсумував польський лідер.

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Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    з дитнства знаю що у амеріканців все найкраще, жуйка, кіно і музика, джинси, сігарети і бурбон, єлектроніка, авто і зброя, тому я впевнен що у США найкраща і найшвидша ядерна кнопка
  • Aleks Sun
    Така трохи дивна тенеденція пішла серед кацапських псевдоопозиціонерів - топити за Трампа. Не знаю в чому причина. Може братушку в ньому побачили. Мені достатньо було його заяв про те, що нам варто було відати Крим і Донбас, щоб не було війни. Якщо він прийде до влади, нам буде гірше.
  • kelt kant
    Цікаво, чи аукається зараз Клінтону те, що він разом з москалями нагинав у 90-ті роки відмовитись від ядерного потенціалу та чи аукається Кучмі, що він на то погодився??? Бо Україні цей меморандум вже кров"ю відхаркується 8 років ... Фактично, передача Україною свого ядерного потенціалу москалям у 90-ті роки, тепер дозволяє кремлівському гебнявому уй@бку шантажувати ядерною угрозою весь світ.
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