Вартість електроенергії з вітроелектростанцій в Україні уже нижче ринкової ціни на звичайний струм , - УВЕА

Ціна на електроенергію, яку в України виробляють вітрові електростанції (ВЕС), стала нижче за вартість "звичайної" електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в Українській вітроенергетичної асоціації (УВЕА).

"Вже понад тиждень УВЕА фіксує те, що вітрова енергетика для країни є дешевшою, ніж ціна електроенергії на ринку. Вартість електроенергії на РДН зараз тримається на рівні 90,5 євро за МВт•год, а електроенергія з ВЕС за "зеленим" тарифом коштує 88 євро за МВт•год", - повідомили в асоціації.

При цьому ринкова ціна на електроенергію в Україні в найближчі місяці тільки зростатиме, тоді як ціна електроенергії з вітру залишиться фіксованою на такому ж рівні до 2030 року. "В умовах, коли викопне паливо дорожчає через війну росії проти України, єдиним джерелом безпечної, чистої та стабільної за ціною електроенергії в Україні залишається саме "зелена" енергетика", - підкреслюється в повідомленні.

УВЕА вважає, що у поточній ситуації держава має використати всі можливості для укріплення енергетичної безпеки України.

"Найшвидше, як ми вже раніше повідомляли, це можна зробити завдяки підтримці інвесторів у добудові раніше розпочатих проєктах вітроенергетики", - додали в УВЕА.

За інформацією асоціації, продовження дії договорів купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом до 2024 року для вітростанцій, які наразі будуються, що пропонує своїм законопроєктом Міністерство енергетики, дозволить вже цієї зими додати в енергосистему десятки мегават потужностей вітрової генерації.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт, зокрема "зеленої", електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Секретаріат Енергетичного Співтовариства хоче допомогти інвесторам у відновленні будівництва зелених електростанцій в Україні, що дозволить підвищити енергобезпеку держави та дати сигнал іншим інвесторам, щоб вони залучали нові кошти в розвиток галузі зеленої енергетики України.