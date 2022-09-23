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Обмін полоненими відбувся одночасно на територіях чотирьох країн, - ГУР

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Обмін полоненими відбувся одночасно на територіях чотирьох країн, - ГУР
21 вересня наших військовополонених одночасно обміняли на територіях чотирьох країн - України, Туреччини, Польщі та Саудівської Аравії

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Загалом це черговий етап операції, яку ми проводимо на постійній основі, на жаль, з того моменту, як у нас почали з’являтися полонені. На даному етапі це найбільший обмін, який проведений за цей час війни. Загалом цей обмін проходив на території кількох країн – це територія України, кордон між Україною і Росією, етап на території Республіки Польща, операція на території Турецької Республіки, операція на території Саудівської Аравії", – розповів начальник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов.

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Серед 215 звільнених полонених – 124 офіцери, 89 солдатів і сержантів. З них 188 захисники Азовсталі та 8 – поранених внаслідок теракту в Оленівці.

Також визволено 10 іноземців – двоє громадян США, 5 – Великої Британії, один Швеції, один Хорватії та ще один Марокко.

Під так званим слідством РФ перебували 46 полонених.

"Ці обміни будуть продовжуватися і надалі. Ми повернемо абсолютно всіх наших громадян, ніхто не залишиться покинутим", – додав Буданов.

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Топ коментарі

  • Маркиз
    Ліна Костенко

    Чи справді вірив я у перемогу

    в такій тяжкій нерівній боротьбі?

    Так, вірив я. Найперше вірив - Богу.

    І вірив людям. Людям і собі.

    #Ліна_Костенко #Берестечко

    На фото звільнений з полону Михайло Діанов !
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Кулеба в ООН: Я вижу, российские дипломаты убегают так же быстро, как российские солдаты.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Ви ж розумієте, що якби ви не про@бали наступ з Криму, то не було б оточенея Маріка?
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