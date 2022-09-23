Рішення Путіна розпочати війну в Україні не має раціонального пояснення, його могла спричинити ізоляція після COVID-19, - Макрон

Рішення президента РФ Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну є помилкою та втраченою можливістю "йти шляхом до миру".

Таку думку висловив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю СNN, передає Цензор.НЕТ.

Кілька місяців тому Володимир Путін передав повідомлення: "Я піддався агресії з боку НАТО, вони спровокували ситуацію і я просто відреагував". Тепер всім ясно, що лідер, який вирішив почати війну, лідер, який вирішив піти на ескалацію - це президент Путін", - сказав Макрон.

Він зазначив, що не може знайти адекватного пояснення поведінці президента РФ.

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"Я не маю раціонального пояснення", - сказав він, назвавши вторгнення "стратегією інтервенції Німеччини" і "наслідком після COVID-19" через ізоляцію Путіна під час пандемії.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

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Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.