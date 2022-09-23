Рішення Путіна розпочати війну в Україні не має раціонального пояснення, його могла спричинити ізоляція після COVID-19, - Макрон
Таку думку висловив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю СNN, передає Цензор.НЕТ.
Кілька місяців тому Володимир Путін передав повідомлення: "Я піддався агресії з боку НАТО, вони спровокували ситуацію і я просто відреагував". Тепер всім ясно, що лідер, який вирішив почати війну, лідер, який вирішив піти на ескалацію - це президент Путін", - сказав Макрон.
Він зазначив, що не може знайти адекватного пояснення поведінці президента РФ.
"Я не маю раціонального пояснення", - сказав він, назвавши вторгнення "стратегією інтервенції Німеччини" і "наслідком після COVID-19" через ізоляцію Путіна під час пандемії.
Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.