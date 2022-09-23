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Глава САП Клименко врятував справу "Роттердам+", тепер один із епізодів на 19 млрд грн буде скеровано до суду, - Шабунін

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Глава САП Клименко врятував справу "Роттердам+", тепер один із епізодів на 19 млрд грн буде скеровано до суду, - Шабунін
Один із епізодів у справі "Роттердам+" на майже 19 мільярдів гривень буде скеровано до суду.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівник САП Клименко кінцево врятував "справа Роттердам+", за яку ми билися кілька років. ... Фактично одразу після рішення суду він:

1) скасовує незаконне закриття цієї справи і поновлює слідство;
2) викидає групу прокурорів прокурорів, які зливали справу;
3) змінює підозри фігурантам;
4) готує обвинувальний акт.

Все: слідство завершено, а стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення", - наголосив він.

За словами Шабуніна, тепер один із епізодів на майже 19 мільярдів гривень буде скеровано до суду.

"Більше того, в САП попередили, що на цьому епізоді все не завершиться й там візьмуться за інші. Адже загальна сума збитків по "Роттердаму" - 40 млрд грн. Попереду - серйозна боротьба у цій справі. Не здивуюся нападам влади й олігархів на незручного Клименка. Тому зараз треба також захищати і саму Антикорпрокуратуру від протиправного тиску", - підсумував голова ЦПК.

Також читайте: Керівник САП Клименко скасував рішення про закриття справи "Роттердам+"

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Топ коментарі

  • игорь кравченко 87d3cfc4
    все можно понять, кроме одного. Почему после отмены "плохого" Роттердам, установилась "хорошая" цена в два раза выше. Обьяснение может быть одно. Та цена была хорошая для страны и плохая для олигархов. а сейчас все наоборот
  • Олег Іванів 00188d35
    Найкращий захист Клименка і САП це напад - підозри Таиарову, Єрмаку, Кіірілу Тимошенко і т.д.
  • Ан Мур
    Тарас Чорновіл:
    Скільки шуму було навколо теми про "Роттердам+", скільки бруду вилили при цьому на Петра Порошенка. Були всі ознаки явного політичного замовлення. Про саму суть справи зараз говорити зайве, вона закрита у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). Навколо самої системи було дуже багато легенд: що вона приносить надприбутки Рінату Ахметову, що сприяє зростанню ціни на електроенергію та багато іншого. Після перших експертиз слідства стало зрозуміло, що все це надумано. Але, найголовніше, якраз скасування цієї схеми розрахунків миттєво дало поштовх для зростання ціни, а не навпаки.
    Коли ж вернутися до політичної складової, то взагалі незрозуміло, з якого приводу сюди приплітали Порошенка. Він як Президент ні формально не мав стосунку до урядового рішення, ні реально не мав змоги й мотивів втручатися. Не забуваймо, що прем'єр Гройсман дуже жорстко дбав про непорушність своєї компетенції. До речі, на Гройсмана інформаційних атак з приводу "Роттердам+" не було, хоча це були його рішення. Та й про основного вигодонабувача Ахметова дуже скоро забули. Тож, справа від початку була чисто політичними помиями напередодні президентських виборів.
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