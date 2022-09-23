Глава САП Клименко врятував справу "Роттердам+", тепер один із епізодів на 19 млрд грн буде скеровано до суду, - Шабунін
Про це повідомив глава ЦПК Віталій шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Керівник САП Клименко кінцево врятував "справа Роттердам+", за яку ми билися кілька років. ... Фактично одразу після рішення суду він:
1) скасовує незаконне закриття цієї справи і поновлює слідство;
2) викидає групу прокурорів прокурорів, які зливали справу;
3) змінює підозри фігурантам;
4) готує обвинувальний акт.
Все: слідство завершено, а стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення", - наголосив він.
За словами Шабуніна, тепер один із епізодів на майже 19 мільярдів гривень буде скеровано до суду.
"Більше того, в САП попередили, що на цьому епізоді все не завершиться й там візьмуться за інші. Адже загальна сума збитків по "Роттердаму" - 40 млрд грн. Попереду - серйозна боротьба у цій справі. Не здивуюся нападам влади й олігархів на незручного Клименка. Тому зараз треба також захищати і саму Антикорпрокуратуру від протиправного тиску", - підсумував голова ЦПК.