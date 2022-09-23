Приводів для "істеричної реакції" росіян на мобілізацію немає, - Пєсков

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав "істеричною" реакцію росіян на мобілізацію. Але у Кремлі вважають, що причин для істерик немає.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Можна ще було якось зрозуміти таку істеричну реакцію у перші години після оголошення. Але, з іншого боку, вже відучора кабінетом міністрів були активовані всі інформаційні лінії. Міноборони регулярно відповідає на всі запитання. Наразі немає дефіциту в роз'ясненнях. Просто потрібно тверезо та вдумливо до цього ставитися", - сказав речник Путіна.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Путіна розпочати війну в Україні не має раціонального пояснення, його могла спричинити ізоляція після COVID-19, - Макрон

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.