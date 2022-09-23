Приводів для "істеричної реакції" росіян на мобілізацію немає, - Пєсков
Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Можна ще було якось зрозуміти таку істеричну реакцію у перші години після оголошення. Але, з іншого боку, вже відучора кабінетом міністрів були активовані всі інформаційні лінії. Міноборони регулярно відповідає на всі запитання. Наразі немає дефіциту в роз'ясненнях. Просто потрібно тверезо та вдумливо до цього ставитися", - сказав речник Путіна.
Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.