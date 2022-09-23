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1 млн рублів за квиток або зламані руки-ноги: як росіяни тікають від "часткової мобілізації". ФОТОрепортаж

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Росіяни готові сплачувати шалені кошти за квітки в один бік, ламати собі руки-ноги, сидіти в тюрмі, аби тільки не потрапити під мобілізацію.

Скуповувати квитки на найближчі авіарейси з Росії, росіяни почали ще після анонсу виступу Володимира Путіна. А після оголошення про часткову мобілізацію з’ясувалося, що вже немає місць на прямі рейси до Вірменії та Туреччини. Вартість квитків, що залишилися, збільшилася у кілька разів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Попит на квитки у перші години оголошення про часткову мобілізацію виріс на 35%. Якщо говорити про середню вартість авіаквитків за закордонними напрямками, 19 вересня вона була 19,6 тис. руб., 20 вересня підросла до 23,4 тис. руб. У нас не так багато зараз рейсів за кордон, і їх уже давно вигребли. Попит перевищує пропозицію - квитки розліталися, як гарячі пиріжки. На ситуацію вплинули сьогоднішні новини — люди купують те, що лишилося з попередніх днів", - розповідає керуючий директор сайту з пошуку авіаквитків Biletix Олександр Мішин. 

1 млн рублів за квиток або зламані руки-ноги: як росіяни тікають від часткової мобілізації 01

Наприклад, зараз полетіти в ОАЕ росіяни можуть за 598 тисяч рублів, І найближчий вільний рейс є лише на 30 вересня. При цьому ще тиждень тому квитки до Дубая й назад коштували 61 тисячу рублів. Для того, щоб полетіти в Емірати швидше, слід викласти до одного мільйона рублів за квиток в одну сторону.

Те ж стосується і квитків на рейс "Москва-Белград". Вартість квитка в один бік на найближчий доступний рейс у жовтні досягає 130000 рублів. Перший вільний авіаквиток Москва – Белград доступний для покупки з вильотом не раніше 24 жовтня. Всі інші рейси, що вилітають раніше за цю дату, заповнені.

1 млн рублів за квиток або зламані руки-ноги: як росіяни тікають від часткової мобілізації 02

Проте міжнародні аеропорти "Внуково" та "Шереметьєво" переповнені чоловіками, які прагнуть якнайшвидше виїхати з країни. Там їх запитують, чи є вони військовозобов'язаними, а також перевіряють наявність зворотного квитка, повідомляють російські ТГ-канали.

Вчора, 22 вересня, також почалися перевірки пасажирів потягів.

"Передплатники повідомляють про додаткові перевірки документів у поїздах. Один із рейдів пройшов сьогодні вранці у поїзді № 138 Москва – Оренбург. Він розпочався вранці у районі Сизрані. У чоловіків перевіряють паспорт, а також цікавляться, куди ті їдуть", - йдеться в повідомленні.

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Практично на всіх сухопутних кордонах, з тими країнами, які ще пускають росіян, багатокілометрові автомобільні затори. За даними росЗМІ, охочі проводять у чергах багато годин. 

На ранок 23 вересня пробка на кордоні в Північній Осетії розтягнулася до 15 кілометрів. При цьому, за словами очевидців, поліція заблокувала під'їзні шляхи від Владикавказу, пропускають лише транспорт місцевого регіону.

1 млн рублів за квиток або зламані руки-ноги: як росіяни тікають від часткової мобілізації 03

Кордон також можна перетнути на мотоциклах та велосипедах, деяким вдалося зробити це на самокаті. Очевидці стверджують, що з обох боків пропускають "99,9% тих, хто в'їжджає". В середньому прохід кордону зараз займає 36 годин.

Про затори на кордоні з Казахстаном у Челябінській області 22 вересня повідомили місцеві видання. Наступного дня у прикордонній службі Комітету національної безпеки Казахстану заявили, що скупчення машин спостерігається на чотирьох пунктах пропуску, ситуація на особливому контролі місцевої влади.

Також 22 вересня про автомобільний затор на кордоні у Бурятії повідомили місцеві телеграм-канали. У МЗС Монголії та головному управлінні охорони кордону заперечують повідомлення про черги та стверджують, що пункт пропуску "Кяхта-Алтанбулаг" працює у штатному режимі.

Автомобільний затор, завдовжки кілометр, з’явився ввечері 21 вересня на кордоні з Фінляндією. Наступного дня прикордонна служба Фінляндії заявила, що до країни через східний кордон за добу прибули 4824 громадян Росії. До 23 вересня черги зберігаються на КПП у Світогорську, повідомляють учасники чату "Фінляндія на вихідні". 

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На російських агрегаторах вакансій з'явилися фіктивні позиції із бронею від мобілізації. За гроші пропонують стати охоронцем об'єктів паливно-енергетичного комплексу ФДУП "Охорона Росгвардії" і начебто отримати бронь.

1 млн рублів за квиток або зламані руки-ноги: як росіяни тікають від часткової мобілізації 04

Проте чи дійсно в такий спосіб можна "відкосити від мобілізації" - невідомо. Адже у Москві вже з’явилися оголошення, в яких пропонують допомогу в уникненні мобілізації. Обіцяють розв'язати проблему в найкоротші терміни. Щоправда, як з’ясувалося, телефон в оголошенні належить військовому комісаріату одного з районів Москви.

За останні дні в російському Інтернет-сегменті різко зросла кількість запитів "як уникнути мобілізації", "як отримати відстрочку від армії".

"Я готовий ламати ногу, руку, сидіти в СІЗО і ніякими способами не йти в цей заміс. Звідси й спокій. Але я чудово розумію, що рано чи пізно у тебе не буде жодних прав", - розмірковує мешканець Калінінграда у розмові з BBC

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Топ коментарі

  • Влас Ракита
    - Папа, а почему нас везут на фронт?

    - Не знаю, сынок, я политикой не интересуюсь.
  • Valter Valter
    Самое интересное что на границах были замечены машины с остатками клея от наклеек буквы Z. Нам нужно сейчас показывать еще больше дохлых орков и куски разованного мяса обьеденного собаками.
  • Panda Freeav
    можем павтаріть? дєді ваєвалі?
    ау, кацапня, ви тільки піздюлєй гарно отримуєте, все інше - робите гавняно.
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