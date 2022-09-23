Окупанти поступово відступають на півдні, ЗСУ вдалося знищити райони зосередження техніки та озброєння військ РФ, - ОК "Південь"
Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Бої ідуть запеклі, на півдні у нас досить спекотно, незважаючи на те, що погода трохи похолоднішала. Вогонь іде і з одного боку, і з іншого. Але ворог усе ж таки поступається, поступово-поступово території ми закріплюємо за собою. І це його напружує, відповідно, обстріли стають то більшими, то меншими залежно від того, яку кількість боєкомплекту ми вразили за ніч", - розповіла вона.
За словами Гуменюк, минулої доби вдалося завдати суттєвої шкоди окупантам ударами по районах зосередження їхньої техніки й озброєння, проте остаточно масштаби і результати цих ударів буде оголошено згодом.
"Є досить суттєві влучання за минулу добу - це і пункти управління, і командні пункти, і райони зосередження техніки та озброєння, і людей, але ми не бачимо ще результатів, тому що вони дорозслідуються. Зрозуміло, що на окупованій території важче підрахувати. Але дуже вдячні місцевому населенню, дуже вдячні руху спротиву – вони нам у цьому допомагають і впевнені, що до вечора звіт буде досить потужним", - додала вона.