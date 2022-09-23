Причетних до проведення псевдореферендумів чекає суд, їхні імена відомі, - Мінреінтеграції

Силові та розвідувальні відомства України, а також Мінреінтеграції мають повну інформацією щодо організаторів та виконавців проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Стосовно усіх вказаних осіб буде введено санкції. Також буде ініційовано їх кримінальне переслідування, призупинено соціальні виплати, арештовано рухоме та нерухоме майно", — йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві звернутись до колаборантів, пообіцявши, що жоден з них не уникне кримінальної відповідальності, не зможе відвідати своїх родичів і близьких на підконтрольній Україні території, не зможе отримувати пенсійні й інші соціальні виплати, не зможе використовувати власні активи на підконтрольній Україні території.

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У відомстві нагадали, що за колабораційну чи сепаратистську діяльність в умовах повномасштабного вторгнення загрожує покарання до 15 років за гратами.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

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"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, засудивши дії Росії та пообіцявши запровадити додаткові санкції.

В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.