Експерти ООН шоковані кількістю воєнних злочинів РФ

Команда експертів, призначена вищим правозахисним органом ООН для вивчення порушень прав людини в Україні, заявила, що її початкове розслідування виявило докази воєнних злочинів, вчинених росіянами після вторгнення в країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

Команда експертів з розслідування ситуації в Україні зараз збирає дані в чотирьох областях: Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській

Представляючи свої висновки, експерти ООН цитували свідчення колишніх полонених про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання в російських слідчих ізоляторах. Вони також висловили серйозну стурбованість щодо страт у вказаних чотирьох регіонах.

"Ми були приголомшені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Наразі комісія розслідує такі смерті в 16 містах і селищах", – сказав голова комісії Ерік Моуз.

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Він сказав членам Ради ООН з прав людини, що його команда отримала та документує "достовірні заяви щодо багатьох інших випадків страт". Слідчі комісії відвідали 27 міст і селищ, опитавши понад 150 потерпілих і свідків та зустрілися з групами захисту інтересів і урядовцями, зазначив Моуз.

"На підставі зібраних доказів комісія дійшла висновку, що в Україні були скоєні воєнні злочини", – сказав він.

Моуз також повідомив, що комісія задокументувала скоєння злочинів сексуального або гендерного насильства з боку російських військовослужбовців, жертвам яких було від 4 до 82 років. Він зазначив, що надалі комісія планує поступово розширювати своє розслідування, охоплюючи свідчення про фільтраційні табори для утримання та депортації людей, примусове переселення людей і твердження про прискорене усиновлення дітей у РФ.

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