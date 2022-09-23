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Порошенко про псевдореферендум: Це шоу, фарс, щоб виправдати божевілля Путіна

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Порошенко про псевдореферендум: Це шоу, фарс, щоб виправдати божевілля Путіна
Псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях України – це намагання виправдати божевілля Путіна.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це Петро Порошенко сказав в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

На запитання, "що буде після сьогоднішніх референдумів?", Порошенко відповів: "Я не згоден з вами, коли ви використовуєте слово "референдум". Референдуму немає. Є фальшивка, шоу, щоб спробувати легітимізувати божевілля Путіна, сценарій окупації. Те, що відбувається сьогодні, слід назвати своїм ім’ям: фарс", – наголошує п’ятий Президент.

"Жоден українець не піде голосувати, українці ненавидять Путіна за ті злочини російського вторгнення, які вони побачили. Якщо ви хочете знати, що відчувають люди на окупованих територіях, треба поїхати починаючи з Бучі, Бородянки і закінчуючи щойно звільненим Ізюмом. Люди тільки й чекають покарання за це варварство", – зауважує Порошенко.

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"Що Путін буде робити з цим фарсом? Нічого. Це так, якби завтра він заявив, що Сицилія, Неаполь, Флоренція, чи Аляска, чи країни Балтії – це Росія. Це нічого не змінить і не зупинить українські війська", – пояснює Петро Порошенко.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Та не треба бравурних висловів. Кацапи створять нам проблеми і великі. Можливо знову підуть на Київ. Мясо, не мясо, але воно стріляє і його багато.
  • Ksenia VB
    Ти думаєш тобі не прилетить ?
    Скільки вже вашого лайна тут передохло. Якщо не вгомонитесь - то всі передохнете.
  • Raccoonenko
    Ого, який трудяга. Перший день на ботофермі - а вже так активно грудьми на амбразуру! Красавчик!
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