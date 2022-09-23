ЗСУ визволили Яцьківку на Донеччині. Вдалося повернути контроль над позиціями біля Бахмуту, - Генштаб

Українські захисники звільнили Яцьківку (Донецька область) від російських окупаційних військ.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

"В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над н.п. Яцьківка", - сказав він.

Водночас, продовжив Громов, ситуація на Бахмутському напрямку є складною, проте контрольованою. Російські військові продовжують обстріли й намагаються відтіснити українських захисників.

"Наші війська покращують тактичне положення. Так, завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад, якісній організації бою, нам вдалося відновити раніше втрачене положення та забезпечити контроль позицій в районі південніше Бахмуту", - додав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

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