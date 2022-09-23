Новини • Війна

Китай підтримує цілісність і суверенітет України, - Кулеба

5 66325
Міністерство закордонних справ Китаю висловилось на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це за результатами зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ваном Ї заявив у твіттері очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Я зустрівся з держрадником, міністром закордонних справ Ваном Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України", - написав він.

За словами Кулеби, також його китайський колега назвав неприйнятним застосування сили як засобу врегулювання розбіжностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай закликав РФ та Україну до відновлення переговорів "без попередніх умов"

Китай підтримує цілісність і суверенітет України, - Кулеба 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    узкоглазі тридвараси, взагалі-то, є гарантами недоторканності кордонів згідно з Будапештом! ось гумові вироби повинні діяти активніше в частині відправки військової допомоги! бо поки що тіки раха на першому місті в поставках зброї для ЗСУ
  • Tohellandback
    А синцзыпыня не мог это сказать плешивому дважды во время личных встреч? А то каждый раз после них карлик что-то начинает чудить
  • Garry Grant
    Ну про що це??? Китайці повітря потрясли черговий раз, а Кулеба зробив вигляд,що це дуже круто.🤦
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини