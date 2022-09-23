Трьох осіб, яких підозрюють у співпраці з ворогом, затримали на деокупованій Харківщині
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
На деокупованій території Харківської області затримано трьох осіб - двох чоловіків, які вступили до лав так званої "народної міліції" в Куп’янську, та першу заступницю Вовчанського міського голови, яка співпрацювала з представниками РФ.
"За даними слідства, представники РФ створили в окупованому ними Куп’янську так звану "народну міліцію". Двоє місцевих мешканців добровільно подали заяви до відділу кадрів псевдоправоохоронного органу та на початку липня стали "патрульними", - йдеться в повідомленні.
Перша заступниця Вовчанського міського голови брала участь у нарадах з окупантами та самопроголошеним "головою тимчасової цивільної адміністрації". Посадовиця забезпечувала російських військових харчуванням, допомагала у розв'язанні питань щодо їх поселення і надавала технічні засоби для будівництва фортифікаційних споруд. Також вона передавала представникам країни-агресора списки патріотично налаштованих громадян, учасників АТО/ООС та проукраїнських організацій.
Чоловікам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Посадовиці було заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі за клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури її взято під варту.