Новини

Триває збір підписів під петицією про виключення Росії з ООН

19 93342
Триває збір підписів під петицією про виключення Росії з ООН
Російська Федерація не має жодних законних підстав бути членом Організації Об’єднаних Націй.

Таку думку доводять активісти Civic Hub, інформує Цензор.НЕТ.

"24 грудня 1991 року російський президент Борис Єльцин написав листа генсеку ООН, де попросив використовувати назву "Російська Федерація" замість СРСР.

Тодішній генеральний секретар ООН Хав'єр Перес де Куельяр розіслав цей лист всім делегаціям. Таким чином Росія отримала від СРСР спадок у вигляді членства в ООН, а головне - місце в Раді безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пропонують реформувати Радбез ООН через агресію РФ проти України

Найцікавіше, що 24 грудня ніякої Російської Федерації не існувало. Вона виникла лише наступного дня. Більш того, визнала вона себе наступником не всього СРСР, а лише російської його частини.

Таким чином Росія, користуючись одним лише листом, який займає менше сторінки тексту, змогла забрати собі всі повноваження Радянського союзу в ООН", - йдеться у повідомленні.

Активісти наголошують, що досі Росія - єдина країна в ООН, яка не ратифікувала навіть її статут.

"За своїми масштабами це афера, можливо, не має аналогів. Майже 31 рік Росія, без жодних на те законних підстав, є членом ООН. Вона бере участь у засіданнях Радбезу, блокує допомогу Україні користуючись фіктивним правом вето.

Також читайте: Ірландія заявила, що РФ намагається використати Радбез ООН як платформу для дезінформаційної кампанії, покликаної зобразити її жертвою власної агресії

Цю історію можна припинити, але для цього нашим дипломатам потрібна допомога. Кожного дня вони на власному фронті відстоюють інтереси України, наближаючи перемогу", - підкреслюють активісти.

Вони закликають підписати петицію-звернення до керівництва ООН та світової спільноти з вимогою або надати докази членства Росії, або ж припинити її доступ до засідань.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Марина Кравець
    треба виключити зі всіх міжнародних організацій
  • Muron
    Нам випав історичний шанс покласти край найбільшому обману в історії міжнародної політики - незаконному перебуванню Російської Федерації у складі ООН.

    Вигнати Росію з ООН і РадБезу!
    Право на вето - не може бути правом на вбивство!

    Окрім, того, за нинішнім статусом в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН.

    Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!

    У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.

    Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
    Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН.

    Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.

    Підтримайте петицію - геть РФ з ООН!

    #unrussiaUN
  • Вася Путлер
    якраз не *****.жданов вже пів року говорить за це.але хтось в ОПе хочн зберегти Ліцо Рассии
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини