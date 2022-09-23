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Видатному воїну, офіцеру 28-ї бригади Василю Стефураку треба зібрати гроші на октокоптер

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Видатному воїну, офіцеру 28-ї бригади Василю Стефураку треба зібрати гроші на октокоптер
На октокоптер потрібно 80 тисяч гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ФБ-сторінку Олени Стефурак

"22 вересня у Васі День народження. 22 вересня 2014 року у Пісках загинув його молодший брат Степан. Радіти і сумувати можемо разом. Потрібен октокоптер. Збираємо 80 тисяч гривень", - пише Стефурак.

Василь Стефурак розповідає: "Нема шо розказувати - просто російських танків стало більше. Малими коптерами, мавіками, важко танк спалити. А Міша в нас є - він працював вже з великим октокоптером. Злітає, скидає 120 міну на танк і палить. Вже штук п’ять танків підпалив. Так горить файно, шо #із#дець. Танк від нас на відстані 2-3 кілометри. Треба тільки добре попасти, щоб добре горіло.

Ми зараз у Херсонській області. Тут всьо те саме, що й було. Все те саме, що і всюди. Стріляють #а#апи. Війна як виглядала, так і виглядає. Можуть з танку в голову поцілити. Можуть з БМП в голову поцілити. Може артилерія в голову поцілити. Можуть з автомата в голову поцілити. Ми їх палим, палим. Меншими коптерами теж можна працювати, але, важко. Хіміки роблять спеціальну суміш, щоб броню пропалювати. Нам би новий коптер сильно допоміг".

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Топ коментарі

  • Irina So 2b51f28f
    Коммент из интернета. И таких очень много.

    "Моя сестра в Америке три месяца была волонтёрам по сбору и отправке помощи в Украину .Всё,я подчёркиваю всё!24/7 паковалось и летело самолетом в Польшу и потом к нам.И военная амуниция в том числе.Шло оно через высокопоставленных чиновников,в том числе военных,где оно???Там можно было три армии упаковать!"
  • Русский Алкаш
    Это конечно окуенно, но ****, а нельзя ли вломить зеленым людям пиндюлей и забрать деньги, каких-то сраных 58 миллиардов с асфальта на эти квадро, окто, пентокоптеры?
  • Jose Rodriguez Gacha
    відправив скільки міг.Низький уклін всім нашим захисникам.
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