На Харківщині оголосили підозру "начальнику штабу" окупаційної поліції Вовчанська Едуарду Фесику

У Харківській області колишній український поліцейський, який був призначений "начальником штабу" міської окупаційної поліції, отримав заочну підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації міста Вовчанськ колишній поліцейський Едуард Фесик пішов на співпрацю з російськими військовими. Зрадник особисто взяв участь у створенні незаконного правоохоронного органу окупантів — так званого "відділу поліції", де обійняв посаду чергового.

Колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Згодом підозрюваний отримав підвищення від представників країни-агресором, які призначили його "начальником штабу" у псевдополіції.

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Як зазначає Судовий репортер, у період до 27 травня Фесик обімав посаду чергового відділку поліції, створеного окупантами. На нього покладалися обов’язки приймати і реєструвати заяви громадян, забезпечувати громадський порядок, затримувати місцевих жителів, проводити патрулювання самостійно і за участі представників збройних формувань РФ.

28 травня він був призначений на посаду начальника штабу окупаційного відділку поліції у Вовчанську. Тепер він щодобово збирав від підрозділів звіти про обсяги виконаної роботи, обробляв їх і готував рапорт керівництву.

13 вересня після звільнення міста Вовчанська Фесик залишив територію України разом із російськими військовими, виїхавши через неконтрольовану ділянку кордону в РФ.