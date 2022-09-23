"Слуга народу" Холодов, партнер Єрмака по ларьковому бізнесу, поїхав на відпочинок до Відня та пропускає засідання Ради

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов пропустив два засідання Верховної Ради, перебуваючи у Відні, де мешкає його родина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку журналіста Михайла Ткача.

Він повідомляє, що розгубився, коли на питання про причини перебування у Відні Холодов відповів: "А що люди роблять у Відні? Якийсь час маю тут".

У столиці Австрії живе родина "слуги народу".

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Журналіст передає продовження діалогу:

- До родини?

- Що ви хочете запитати?

- Хотіли запитати, ви на минулому тижні пропустили засідання парламенту чи ні?

- Да.

- Перебуваючи у Відні?

- Да.

- А з яких причин?

- А я у Відні тут не постійно.

- А з яких причин пропустили засідання парламенту?

- Ну я причини маю особисті.

- Просто ви народний депутат, і зараз війна і, напевне, приймалися якісь важливі закони, обговорювались законопроєкти.

- Да.

- І, напевне, мала б бути якась причина.

- Ну, я маю відношення, спілкуюсь з Верховною Радою і маю свої причини.

- Я зрозумів.

- Декілька днів я можу завітати і бути тут. Чому я не можу бути тут?

- А скільки ви у Відні перебуваєте?

- Та це мої питання.

- Більше тижня?

- Дивіться, що ви хочете від мене почути?

- Нам цікаво, з яких причин і чому ви пропустили засідання?

- Дивіться, я ж спілкуюсь з Верховною Радою і я підзвітний Верховній Раді, а не вам.

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Журналіст нагадує, що нардепи підзвітні не Верховній Раді, а народу України, який їх обирав.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що українські можновладці та бізнесмени попри заборону спокійно виїжджають з України. Зокрема, у Монако знаходяться Костянтин Жеваго, брати Ігор та Григорій Суркіси, забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його колега та депутат Київради Вадим Столар тощо.

У Відні чекають на завершення війни Росії проти України скандальні голова Конституційного суду Олександр Тупицький, проросійський політик Євген Мураєв, кримінальний авторитет Олександр Петровський з оточенням та інші.

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