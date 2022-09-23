"Слуга народу" Холодов, партнер Єрмака по ларьковому бізнесу, поїхав на відпочинок до Відня та пропускає засідання Ради
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку журналіста Михайла Ткача.
Він повідомляє, що розгубився, коли на питання про причини перебування у Відні Холодов відповів: "А що люди роблять у Відні? Якийсь час маю тут".
У столиці Австрії живе родина "слуги народу".
Журналіст передає продовження діалогу:
- До родини?
- Що ви хочете запитати?
- Хотіли запитати, ви на минулому тижні пропустили засідання парламенту чи ні?
- Да.
- Перебуваючи у Відні?
- Да.
- А з яких причин?
- А я у Відні тут не постійно.
- А з яких причин пропустили засідання парламенту?
- Ну я причини маю особисті.
- Просто ви народний депутат, і зараз війна і, напевне, приймалися якісь важливі закони, обговорювались законопроєкти.
- Да.
- І, напевне, мала б бути якась причина.
- Ну, я маю відношення, спілкуюсь з Верховною Радою і маю свої причини.
- Я зрозумів.
- Декілька днів я можу завітати і бути тут. Чому я не можу бути тут?
- А скільки ви у Відні перебуваєте?
- Та це мої питання.
- Більше тижня?
- Дивіться, що ви хочете від мене почути?
- Нам цікаво, з яких причин і чому ви пропустили засідання?
- Дивіться, я ж спілкуюсь з Верховною Радою і я підзвітний Верховній Раді, а не вам.
Журналіст нагадує, що нардепи підзвітні не Верховній Раді, а народу України, який їх обирав.
Нагадаємо, журналісти з'ясували, що українські можновладці та бізнесмени попри заборону спокійно виїжджають з України. Зокрема, у Монако знаходяться Костянтин Жеваго, брати Ігор та Григорій Суркіси, забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його колега та депутат Київради Вадим Столар тощо.
У Відні чекають на завершення війни Росії проти України скандальні голова Конституційного суду Олександр Тупицький, проросійський політик Євген Мураєв, кримінальний авторитет Олександр Петровський з оточенням та інші.