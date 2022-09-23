Братську могилу знайдено в деокупованій Козачій Лопані

Місцеві мешканці показали братську могилу, в якій окупанти хоронили своїх жертв.

Про це повідомив начальник Нацполіції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом туди прибудуть спеціалізовані слідчо-оперативні групи для проведення слідчих дій. Крім того, люди розповіли, що деяких утримуваних окупанти при відступі вивезли із собою, щоб не залишати слідів своїх злочинів", - повідомив Клименко.

Також у будівлі відділу поліції в Козачій Лопані окупанти влаштували катівню.

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