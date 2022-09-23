Рішення про мобілізацію в РФ не наближає закінчення війни, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу прокоментував оголошену Путіним часткову мобілізацію в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

За словами міністра, це рішення не наближає закінчення війни в Україні.

"Ми виступаємо за діалог та переговори за участю президентів двох країн. Негативний вплив війни між РФ та Україною відчувають усі та у всіх областях", - сказав Чавушоглу.

Глава МЗС запевнив, що Туреччина й надалі докладатиме всіх зусиль для забезпечення справедливого та довгострокового миру між Москвою та Києвом.

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