Мобілізація кримських татар може призвести до геноциду, - КримSOS

За попередніми оцінками, близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КримSOS.

"За попередніми оцінками, близько 90 % повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13–15 % населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу", - розповів аналітик правозахисної організації Євгеній Ярошенко.

Згідно з нормами міжнародного права, однією з форм геноциду є навмисне створення таких життєвих умов, які розраховані на повне або часткове знищення етнічної групи при наявності умислу повністю або частково знищити таку групу.

"Кримські татари є громадянами й корінним народом України, яких Росія може цілеспрямовано знищувати, кинувши на війну проти власної держави", - додав Євгеній Ярошенко.

Призов мешканців окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст. 51 IV Женевської конвенції та є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примушування громадян України до участі у бойових діях проти власної держави.

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