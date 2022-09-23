До армії РФ збираються призвати 1,2 млн осіб, в т.ч. у Москві 16 тис., - росЗМІ
Про це повідомляє російське видання "Медуза" із посиланням на джерело, близьке до одного з федеральних міністерств, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас джерело "Медузи", близьке до керівництва Москви, повідомило, що у столиці планують мобілізувати до 16 тисяч людей. Цю інформацію підтвердило джерело, близьке до одного з федеральних міністерств. У Петербурзі призивати збираються близько 3,2 тисяч людей, додало джерело, близьке до повпредства Північно-Західного федерального округу.
Співрозмовник, близький до одного із федеральних міністерств, зазначив, що з обласних центрів "рекомендували набирати за мінімумом". Він додав: "Ідуть сільськими районами, там немає ЗМІ, опозиції і більше підтримки [війни]".
Нагадуємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 21 вересня після оголошення мобілізації говорив, що до армії РФ мають намір призвати 300 тисяч резервістів.
Кількість людей, які підлягають мобілізації, вказано у сьомому пункті відповідного указу президента Росії Володимира Путіна. Цей пункт засекречений. "Нова газета. Європа" 22 вересня повідомила з посиланням на джерело в адміністрації президента, що в сьомому пункті йдеться про заклик до мільйона людей. Прессекретар президента Дмитро Пєсков назвав цю інформацію хибною.
Пєсков раніше повідомив, що у сьомому пункті зазначено кількість людей, які підлягають мобілізації, але він не уточнив, про яку саме кількість йдеться. Представник Кремля послався на слова Шойгу: "Єдине, що я можу сказати, що Сергій Кужугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав: "300 тисяч людей". Ось там йдеться про кількість до 300 тисяч людей".
Зазначається, що Пєсков також назвав неправдивою інформацію про те, що до армії РФ збираються призвати 1,2 мільйона людей.