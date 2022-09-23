Головний сержант 47-го штурмового полку Маркус збирає $2,5 млн для закупівлі озброєння

Допомога 47-му штурмовому полку дозволить закрити питання і для штурмових підрозділів, і снайперів, і ще кілька важливих пристроїв, які збережуть життя українським захисникам.

Про це у Facebook повідомив головний сержант 47-го штурмового полку, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми починаємо збір коштів на сучасне озброєння для 47 Штурмового Полку. Зброя для УСЬОГО полку! З усіма знижками, про які нам вдалося домовитись, ціна питання 2.5 мільйони $. Так, це багато, але в контексті забезпечення цілої військової частини, це максимально вигідно. Цей контракт дасть нам можливість закрити питання і для штурмових підрозділів, і снайперів, і ще кілька важливих пристроїв, які збережуть життя нашим бійцям і допоможуть швидше наблизитись до цифри в 100 тисяч знищених окупантів… мобілізація нам в поміч", - йдеться в повідомленні.

Маркус нагадав, що під час попереднього збору коштів на автомобілі вдалося зібрати 43 мільйони гривень за кілька днів.

"Зараз питання серйозніше, і ми розраховуємо на вашу підтримку. Звітності про минулі і майбутні витрати коштів ви знайдете на сайті нашого фонду. ... Друзі, цей збір для нас дуже важливий, і якщо навіть ви не можете підтримати нас фінансово, підтримайте, будь ласка, лайком, репостом і коментарем. Це дуже важливо для конверсії публікації. P.S. Мова не йде про важке озброєння, танками нас забезпечити обіцяло Командування", - підсумував захисник.

Реквізити для допомоги:

Банка Монобанку https://bit.ly/3fdUdY0

PayPal: [email protected]

Усі реквізити на сайті фонду https://bit.ly/3f23imu

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