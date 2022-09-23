Західні РСЗВ та артилерія стали вирішальними під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині, - Зеленський

Українським військовим вдалося частково витіснити російських загарбників із захоплених територій після того, як отримали західну зброю, зокрема, артилерійські установки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю французькому виданню Ouest-France заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Вирішальними були реактивні системи залпового вогню, артилерія та мотивація наших людей. Коли ми отримали артилерію, нам вдалося просунутися. CEASAR (французькі самохідні артилерійські установки) нам багато допомагають", - сказав Президент.

За його словами, для України нині також важлива бронетехніка, адже вона допомагає зберегти життя військових.

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"Для нас дуже важливі такі технології, як бойові чи розвідувальні дрони, а також броньована техніка для збереження життя людей", - додав глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна й далі буде звертатися до партнерів з проханням передати ще більше зброї.

"Я підтримую хороший діалог з Емманюелем Макроном. Він нам допомагає. Він знає, що ми будемо просити ще більше зброї. Хотілося б бачити більш рішучі дії Німеччини, Туреччини та США, тому що виробників протиповітряної зброї мало. Я хотів би, щоб Франція, як і інші країни, зробила більше. Нам потрібно більше зброї",- заявив Президент.

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