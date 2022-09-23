Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти постачання Іраном зброї Росії для війни проти України
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Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва
Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, дані розвідки та повідомлення у ЗМІ остаточно підтвердилися на полі бою. Це - кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також проти життя і здоров’я громадян України", - зазначив Нікіфоров.
Прессекретар президента нагадав, що публічно керівництво Ірану неодноразово заявляло про свою нейтральність та готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України.