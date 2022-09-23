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Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти постачання Іраном зброї Росії для війни проти України

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Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти постачання Іраном зброї Росії для війни проти України
Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, дані розвідки та повідомлення у ЗМІ остаточно підтвердилися на полі бою. Це - кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також проти життя і здоров’я громадян України", - зазначив Нікіфоров.

Прессекретар президента нагадав, що публічно керівництво Ірану неодноразово заявляло про свою нейтральність та готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України.

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Топ коментарі

  • Don Huan 52e626da
    А сбитый пассажирский лайнер,уже простили?!
  • Vladyslav Novikov
    Взагалі-то реакція має бути іншою. Якщо Іран вступив союз з рф у війни с Україною, то Україна має повне право запропонувати військовий союз з іншими державами. Або, наприклад, запропонувати розмістити в Україні базу БПЛА Predator (США) під керуванням американьскими військовими, котрі, в свою чергу, не знаходяться в Україні фізично.
  • Oleksandr Onys
    Як мінімум, жодного українського зерна для Ірану
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