Знищено російський штурмовик Су-25 і шість безпілотників-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили ЗСУ

23 вересня підрозділи ЗСУ збили 6 ворожих безпілотників-камікадзе "Shahed-136" і штурмовик Су-25.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України. Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних Сил знищили ворожий штурмовик Су-25 ", - йдеться у повідомленні.

Деякі подробиці повідомили у повітняному командуванні "Південь":

"23 вересня, в проміжок часу з 17.00 до 18.00 години, силами та засобами протиповітряної оборони було збито чотири ворожих дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, якими російські окупаційні війська намагалися атакувати Одесу.

А близько 18.00 години, в Бериславському районі Херсонщини, збито російський штурмовик Су-25".

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