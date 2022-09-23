Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Фінляндія готова оголосити про обмеження в’їзду росіян

4 17628
Фінляндія готова оголосити про обмеження в’їзду росіян
Влада Фінляндії оголосить про принципове рішення щодо російських віз і туристів. В’їзд буде суттєво обмежений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Найближчим часом  міністр закордонних справ Пекка Хаавісто оголосить про те, що країна суттєво обмежить в'їзд росіян та видачу віз. Обмеження будуть запроваджені у зв'язку із "серйозними збитками для міжнародного становища Фінляндії".

Передбачається, що обмеження на в'їзд не поширюватимуться на відвідування родичів.

Також читайте: Фінляндія обмежить в’їзд росіян, - глава МЗС Хаавісто

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ірландія
    Закрийте кордон на ремонт і всі діла . Дипломатія не працює з ордою
  • Ksenia VB
    Кацапєтушки. Чого країни приймають оце лайно ...
  • Тетяна Тать
    конец света
    финны, запрещая вьезд россиянцам сориентировались быстрее чем раша запретила их выезд

    кто там говорил, что фмнны медленно соображают?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини