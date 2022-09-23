Фінляндія готова оголосити про обмеження в’їзду росіян

Влада Фінляндії оголосить про принципове рішення щодо російських віз і туристів. В’їзд буде суттєво обмежений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Найближчим часом міністр закордонних справ Пекка Хаавісто оголосить про те, що країна суттєво обмежить в'їзд росіян та видачу віз. Обмеження будуть запроваджені у зв'язку із "серйозними збитками для міжнародного становища Фінляндії".

Передбачається, що обмеження на в'їзд не поширюватимуться на відвідування родичів.

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