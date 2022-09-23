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Обговорили відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду у Києві, - Костін провів перемовини з прокурором Ханом

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Обговорили відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду у Києві, - Костін провів перемовини з прокурором Ханом
Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом під час офіційного візиту до США.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

"Прокурор Карім Хан підтвердив, що він і його команда готові продовжувати тісну співпрацю з Офісом генерального прокурора для притягнення до відповідальності винних у тяжких міжнародних злочинах, скоєних в Україні", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що під час зустрічі сторони також обговорили відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні, яке має відбутися незабаром.

"Також на фінальній стадії перебуває ухвалення необхідних змін до законодавства, які дадуть змогу забезпечити ефективну роботу прокурора МКС і його команди в Україні", - підсумували в ОДП.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    Україна повинна розірвати всі відносини з Іраном після їх співпраці з режимом путіна!

    Сьогодні Одеса та Дніпропетровщина були атаковані дронами-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

    20 липня путін зустрівся з лідером Ірану і, як ми бачимо, домовився про поставку безпілотників. Тепер ці дрони атакують мирні українські міста. Сьогодні в Одесі загинула одна людина, пошкоджені житлові будинки.

    Це зазіхання на наш державний суверенітет, на життя наших громадян, це допомога режиму, який приходить вбивати і нищити.

    Міністерство закордонних справ має вжити всі необхідні заходи. У нас не повинно бути нічого спільного з країною, яка підтримує вбивства українців.
  • Олександр Васильєв 9c5970be
    це має рацію, якщо немає подвоєння
    якщо є у - у, то треба писати у - в, або в - у
    в цьому випадку ніяких варіянтів, окрім СУДУ В КИЄВІ
  • Олександр Васильєв 9c5970be
    наприклад: я був у Києві, але я буду в Києві
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