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Зеленський створив військові адміністрації у 20 населених пунктах Луганської області

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Зеленський створив військові адміністрації у 20 населених пунктах Луганської області
Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив військові адміністрації у низці населених пунктів Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Згідно з указом створено 20 міських, сільських та селищних військових адміністрацій у Щастинському, Сватівському та Старобільському районах Луганської області. При цьому 4 – шляхом реорганізації військово-цивільних адміністрацій у військові адміністрації.

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Топ коментарі

  • Saskia Jansen


    "

    Все дуже просто: південь України ЗДАЛИ ЗАКОННО, а Жуляни ЗАХИСТИЛИ НЕЗАКОННО. А хто не згоден, той бот."
  • Saskia Jansen
    Taras Chornovil

    ·

    Знаєте, яке зараз питання задають тисячі людей на лаптєстані? Де знайти біографію Зеленського і на якій сторінці описано: як 4 рази відкосити від мобілізації?
  • Joshua Merlin
    вова, вспомни чака, поц... не админисрации надо створювать, а бороться за Украину... ашкенази... безродный...
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