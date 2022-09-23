Зеленський створив військові адміністрації у 20 населених пунктах Луганської області
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив військові адміністрації у низці населених пунктів Луганської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
Згідно з указом створено 20 міських, сільських та селищних військових адміністрацій у Щастинському, Сватівському та Старобільському районах Луганської області. При цьому 4 – шляхом реорганізації військово-цивільних адміністрацій у військові адміністрації.