Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох квадрокоптерів для підрозділів розвідки на фронт

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням для розвідників ЗСУ двох квадрокоптерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.

"Дуже термінове прохання!! Двом підрозділам розвідки дуже потрібні квадрокоптери! Дуже важко збирати. Без дронів розвідка, як без очей.

Мавік 3 комбо -115 500 грн, треба два дрони", - написала волонтер.

Реквізити для допомоги:

Пайпал

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

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