Російський олігарх Абрамович був посередником у перемовинах по обміну полоненими, - Bloomberg
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Російський олігарх Роман Абрамович зустрічався зі спадкоємцем принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом в рамках перемовин, щодо обміну полоненими між Україною та РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Зустріч бізнесмена та принца пройшла наприкінці серпня в Ер-Ріяді, проте деталі не були оприлюднені, оскільки захід був закритим.
Британські ЗМІ повідомляли, що Абрамович "зіграв ключову роль" у звільненні п’яти громадян Великої Британії, які потрапили в російський полон в Україні та повернули в рамках обміну.
Джон Хардінг, який був одним з полонених, стверджував, що йому про це повідомила помічниця мільярдера. Хардінг заявив, що Роман Абрамович зустрів полонених британців на борту приватного літака, який доставив їх із РФ до Саудівської Аравії після обміну.