Посла Ірану позбавлять акредитації через постачання іранського озброєння Росії для війни проти України, - МЗС

У відповідь на постачання Іраном озброєння РФ для ведення війни проти України буде скорочена кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві. Посла Ірану позбавлять акредитації.

Про це повідомили у МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

На виконання доручення Президента України вжити невідкладних заходів реагування на факти використання військами РФ зброї іранського виробництва на території України, 23 вересня до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

"Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану", - йдеться у повідомленні.

У відповідь на такий недружній акт Україна ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

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