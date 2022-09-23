Керівництво Житомирщини нагородило чиновників часів Януковича - Павленка і Рижука, - Кіпіані

Керівництво Житомирської області нагородило двох колаборантів - Юрія Павленка та Сергія Рижука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці журналіст Вахтанг Кіпіані.

Він зазначив: "У Житомирі обласна державна адміністрація нагородила орденами двох колаборантів - депутата від ОПЗЖ, а раніше і від ПР Павленка і екс-главу ОДА часів Януковича - від Харківських угод до розстрілу Майдану Рижука. Хочеться спалити їх всіх нахєр. Вони цього заслуговують. І нагороджених, і тих, хто додумався до такого - у кого не мізки, а гівно".

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