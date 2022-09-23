Протягом 23 вересня по Сумській області зафіксовано 140 прильотів, - ОВА

Протягом 23 вересня російські окупанти нанесли 140 ударів по Сумській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив: "Сьогодні на прикордонні області зафіксовано майже 140 прильотів зі сторони росії.

Краснопільська громада: майже о 10 ранку по околиці Краснопілля ворог бив із САУ − 4 прильоти. З 11 ранку по території громади здійснено мінометний обстріл − 28 прильотів, а за ним ще били з артилерії − 14 прильотів. Продовжився обстріл громади і після обіду: з 12 били з РСЗВ− 12 прильотів та артобстріл із САУ - ще 11.

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Білопільська громада: з 10.00 били із САУ − 7 прильотів, а також мінометний обстріл − 8 прильотів. Близько опівдня мінометний обстріл громади продовжився − 10 прильотів. А близько 13.00 по території громади з БПЛА скинуто 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ-17).

Середино-Будська громада: з 13:30 по околиці Середина-Буди росіяни били з САУ (9 прильотів), мінометів (3 прильоти), кулеметів (5 кулеметних черг). У результаті було пошкоджено лінію електропередач. Близько 3000 абонентів не мають електропостачання, роботи ведуться.

Юнаківська громада: з після 14 години був обстріл із САУ − 30 прильотів".

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