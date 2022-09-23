Латвія, Литва, Естонія, Ірландія та Польща вимагають запровадити у новому пакеті ЄС жорсткіші санкції проти РФ, – Bloomberg

За даними агентства Bloomberg, Польща, Ірландія та три країни Балтії вимагають посилити тиск на Росію у новому пакеті санкцій Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Видання зазначає, що Польща, Ірландія та три прибалтійських країни хочуть, щоб ЄС розширив свої санкції щодо російської енергетики, включивши до них заборону на зріджений газ (LPG) та обмеження на співпрацю в галузі ядерної енергетики.

Пропозиції від групи країн ЄС також включають виключення більшої кількості російських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT, починаючи з Газпромбанку.

Латвія, Литва, Естонія, Ірландія та Польща також висунули пропозиції заборонити страхові послуги, а також посилити обмеження на операції з криптоактивами, йдеться у документі.

П'ять країн також пропонують заборонити використання продуктів російської фірми з кібербезпеки "Лабораторії Касперського" в ЄС та посилити чинні обмеження на експорт технологій.

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Bloomberg наводить список санкцій, який також обговорювалися на зборах міністрів країн Євросоюзу:

розширення обмежень, що накладаються на вхід російських суден до портів ЄС;

ввести заборону надання ІТ-послуг до Росії, включно з програмним забезпеченням та послугами в галузі кібербезпеки;

накладення санкції на більшу кількість російських пропагандистських ЗМІ та заборонити організаціям, зареєстрованим у ЄС, отримувати фінансування від організацій, пов'язаних із російською державою;

заборонити імпорт російських алмазів та обмежити імпорт російської сталі;

заборонити продаж нерухомості російським компаніям та громадянам, які не є резидентами ЄС.

ЗМІ повідомляли, що країни попередньо домовилися обмежити ціни на російську нафту в рамках восьмого пакету санкцій проти Росії у відповідь на мобілізацію в РФ. Bloomberg уточнює, що, ймовірно, такий захід вимагатиме послабити заборону на послуги, такі як страхування, необхідні для транспортування частини постачань російської нафти.

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