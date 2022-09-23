У Конгресі США підготували законопроєкт про санкції проти російських воєнних злочинців

Група конгресменів США внесла спеціальний законопроєкт, який має створити основу офіційного підходу США до забезпечення відповідальності російської влади та функціонерів за порушення прав людини та воєнні злочини, скоєні в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на ЛІГА.

До авторів законопроєкту "Про політику в галузі прав людини в Україні" входять законодавці і Демократичної, і Республіканської партій.

Один із його ініціаторів, Пет Феллон, заявив під час подання проєкту, що виявлення масового поховання в деокупованому Ізюмі "зміцнює рішучість США добиватися відповідальності за ймовірні воєнні злочини та злодіяння". Феллон вважає, що "вторгнення Росії до України відображає повну зневагу Володимира Путіна до людського життя". Він також заявив, що "Путін і Російська Федерація повинні понести відповідальність за кожне злодіяння, яке вони вчинили".

Законопроєкт доповнює текст раніше ухваленого закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" вимогою запровадження санкцій щодо осіб, відповідальних за скоєні в Україні злочини. Такими пропонується вважати також примусове переселення, затримання та фільтрацію українців на окупованих Росією територіях України та в самій Росії. Ці дії визнаються воєнними злочинами чи злочинами проти людяності відповідно до Женевської конвенції.

Окремою вимогою до законопроєкту включено доручення Держдепартаменту США надати Конгресу секретний звіт про масштаби та деталі скоєних Росією воєнних злочинів та порушень прав людини.

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