Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Треба призупинити членство Росії в Радбезі ООН, - Мішель

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Треба призупинити членство Росії в Радбезі ООН, - Мішель
Членство Росії у Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у твіттері 

"Коли постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй починає неспровоковану та невиправдану війну, війну, засуджену Генеральною Асамблеєю ООН, призупинення його членства у Раді Безпеки повинно бути автоматичним", - сказав він.

Мішель додав, що використання права вето має бути винятком, а зараз це стало правилом. На його думку, це потрібно змінювати.

Зазначимо, що п’ять постійних членів Радбезу ООН - Китай, США, Франція, Британія і Росія - мають право вето на резолюції, які є обов’язковими для виконання державами-членами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває збір підписів під петицією про виключення Росії з ООН

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Плюсую 100 разів.

    Лаврову візу більше не давати, а Небензю в багаж на Стамбул здати. Далі він сам дорогу знайде.
  • Павло ШОвте
    Может я чего-то не понимаю, но какой смысл люди вкладывают в слова "ядерное оружие может попасть в руки террористов, в случае распада России"? А сейчас, *****, ядерное оружие в чьих руках?
  • Роман Кокоровець
    там в Туреччині є гарна традиція вбивати кацапських послів .
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