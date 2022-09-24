Зеленський: Російська мобілізація на окупованих територіях - злочин проти народу

Президент України Володимир Зеленський назвав мобілізацію до російської армії на окупованих територіях злочином проти конкретних людей, народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у відеозверненні у п'ятницю.

Український президент зазначив, що "цілком справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми – вони будуть однозначно засуджені, і на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та на інших частинах України, які вони поки що контролюють".

"Це не просто злочини проти міжнародного права та права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу", – сказав президент.

"Зараз у Криму в місцях компактного проживання киримли намагаються знайти та мобілізувати якнайбільше чоловіків. Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримськотатарський народ, це свідоме намагання держави-агресора забрати життя у якнайбільшої кількості жителів території, на яку зайшли російські війська", - заявив Зеленський.

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