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Мешканцям окупованого Криму заборонили виїзд з півострова без дозволу військкомату

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Мешканцям окупованого Криму заборонили виїзд з півострова без дозволу військкомату
Жителі окупованого Криму, які хочуть виїхати з півострова, повинні отримати дозвіл у російському військовому комісаріаті за місцем проживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода "Крим.Реалії".

"Громадянин має звернутися до військового комісаріату, написати заяву або подати відповідний документ. Далі військкомат розгляне та дасть дозвіл на виїзд, якщо для цього є обставини. Наприклад, є необхідність виїхати по роботі, навчанню чи на лікування", - заявив так званий "начальник" російської служби з мобілізаційної роботи й територіальної оборони Криму Віктор Фесенко.

Він додав, що за неможливості знайти людину для вручення повістки з нею зв’яжуться телефоном.

"Є мобільний телефон громадянина, за яким йому можуть зателефонувати. Після дзвінка громадянин зобов’язаний прийти у військкомат та з’ясувати суть дзвінка", – заявив Фесенко.

При цьому ще 22 вересня радник російського голови Криму Олег Крючков із посиланням на Фесенка заявляв, що "виїзд із Криму не заборонено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму масово вручають повістки кримським татарам, - Ташева

Топ коментарі

  • НБ
    А ми ще в 2014 попереджали що Крим це не тільки море і пляжі а й пастка для кацапських пацюків. Колись Крим був "перлиною України", а зараз це окупована мілітарна прикордонна провінція на околиці ********** та ще й з "зашморгом на шиї". Ну що? Помогли вам "асвабадітєлі"? Ага, турізм, а-ля Монако, кіно, віно і доміно і все це на халявні нєфтєбакси.
  • Антип61
    На тому плакаті мав бути знак рівності.
  • Психиатрическая больница No1
    А вот и небы с камня .
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