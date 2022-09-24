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Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, 1 людина загинула, 9 зазнали поранень. ФОТОрепортаж (оновлено)

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Росіяни завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок, є загиблий і постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю ушкоджено житловий будинок. Є постраждалі.

На місці вже працюють відповідні служби", - написав Куртєв.

Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух зазначив, що одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та спричинила пожежу в багатоповерховому будинку.

"На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні Старуха.

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Пізніше Куртєв повідомив, що кількість поранених зросла.

"Внаслідок нічних обстрілів в одному з багатоквартирних будинків міста сталася пожежа. Вогонь було ліквідовано.

Мешканці будинку мали змогу перечекати ніч у комунальному автобусі, який було використано як пункт обігріву.

Ще у дев‘яти багатоквартирних будинках повилітали шибки. Вибито вікна та зруйновано дахи у приватних будинках.

Зараз на місцях працюють комунальні служби та представники райадміністрації.

Постраждало 9 людей. Одну людину госпіталізовано. На превеликий жаль, одна жінка загинула", - йдеться в повідомленні.

Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, 1 людина загинула, 9 зазнали поранень 01

Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, 1 людина загинула, 9 зазнали поранень 02

Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, 1 людина загинула, 9 зазнали поранень 03

Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, 1 людина загинула, 9 зазнали поранень 04

Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, 1 людина загинула, 9 зазнали поранень 05

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Топ коментарі

  • Igor Butenko 2bccf522
    США уже и цели для удара определили и смоделировали сколько кацапов и бульбашей здохнет в первьіе 48-72 часа. Сопли жевать никто не будет.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    як що робити? дурне питання))) маринувати м'ясо та знову готуватись до шашличків....сказати правду нарешті людям і підготувати людей щоб не було паніки,роздати людям запобіжні засоби проти радіації і тд і тп...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    "США подняли в небо одни из самых редких и уникальных самолетов RC-135S "Cobra Ball". Использовался для слежения за советскими МБР. То есть за стратегическим ядерным оружием. Все 3 сейчас в небе, двое на границе с РФ со стороны Аляски, один летит из центра США." А Зленський тим часом ВПАРЮЄ СВОЇМ ЗЕЛІБОБАМ що не вірить що кацапня злетіла з катушок і хоче премінити ЯЗ
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