Росіяни обстріляли Запоріжжя: загорівся житловий будинок, 1 людина загинула, 9 зазнали поранень. ФОТОрепортаж (оновлено)
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю ушкоджено житловий будинок. Є постраждалі.
На місці вже працюють відповідні служби", - написав Куртєв.
Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух зазначив, що одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та спричинила пожежу в багатоповерховому будинку.
"На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні Старуха.
Пізніше Куртєв повідомив, що кількість поранених зросла.
"Внаслідок нічних обстрілів в одному з багатоквартирних будинків міста сталася пожежа. Вогонь було ліквідовано.
Мешканці будинку мали змогу перечекати ніч у комунальному автобусі, який було використано як пункт обігріву.
Ще у дев‘яти багатоквартирних будинках повилітали шибки. Вибито вікна та зруйновано дахи у приватних будинках.
Зараз на місцях працюють комунальні служби та представники райадміністрації.
Постраждало 9 людей. Одну людину госпіталізовано. На превеликий жаль, одна жінка загинула", - йдеться в повідомленні.