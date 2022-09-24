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На Запоріжжі та Херсонщині чоловікам призовного віку, які отримали паспорти РФ, окупанти роздають повістки, - Генштаб ЗСУ

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На Запоріжжі та Херсонщині чоловікам призовного віку, які отримали паспорти РФ, окупанти роздають повістки, - Генштаб ЗСУ
На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей чоловікам призовного віку з російськими паспортами загарбники вручають повістки про мобілізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовилися від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Бурятських учителів змусили вночі писати та розвозити повістки громадянам, які підлягають мобілізації, - The Insider

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Топ коментарі

  • govtva
    Так им предателям и надо.Предупреждали же лохов.
  • LoraUA
    Роблять роботу, яку мало робити всі роки незалежності СБУ. Виявляють прихильників раші, документують їх і відправляють на утилізацію
  • Юрий Педаченко
    Только не надо рассказывать «нам об этом не говорили, а обещали бочку варенья и ящик печенья».
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