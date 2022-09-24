На Запоріжжі та Херсонщині чоловікам призовного віку, які отримали паспорти РФ, окупанти роздають повістки, - Генштаб ЗСУ
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На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей чоловікам призовного віку з російськими паспортами загарбники вручають повістки про мобілізацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовилися від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію", - йдеться в повідомленні.