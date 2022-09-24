Блінкен попередив Китай про наслідки, якщо він надасть підтримку вторгненню РФ до України

Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ваном І застеріг КНР від підтримки Росії як країни-агресора у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держдеп.

"Він (Блінкен. – Ред.) підтвердив, що Сполучені Штати засуджують війну Росії проти України та наголосив на наслідках, якщо КНР надасть підтримку вторгненню Москви до суверенної держави", - йдеться в повідомленні.

Крім того, держсекретар наголосив, що "Сполучені Штати залишаються відкритими до співпраці з КНР там, де наші інтереси перетинаються".

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