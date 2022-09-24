Через низьку явку на "референдуми" окупанти зі зброєю збирають підписи в людей по домівках, - Генштаб ЗСУ

Через низьку явку на "виборчі дільниці" так званого "референдуму", підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У Генштабі нагадали, що на тимчасово захопленій та окупованій території України окупаційна влада проводить так звані "референдуми".

"У зв'язку з низьким відсотком відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій", в супроводі озброєних військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, ведуть збір підписів місцевих жителів безпосередньо в місцях їхнього проживання", - йдеться в дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські автоматники примушують жителів Мелітополя "правильно" голосувати на псевдореферендумі, - Федоров