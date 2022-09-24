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Через низьку явку на "референдуми" окупанти зі зброєю збирають підписи в людей по домівках, - Генштаб ЗСУ

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Через низьку явку на "референдуми" окупанти зі зброєю збирають підписи в людей по домівках, - Генштаб ЗСУ
Через низьку явку на "виборчі дільниці" так званого "референдуму", підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У Генштабі нагадали, що на тимчасово захопленій та окупованій території України окупаційна влада проводить так звані "референдуми".

"У зв'язку з низьким відсотком відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій", в супроводі озброєних військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, ведуть збір підписів місцевих жителів безпосередньо в місцях їхнього проживання", - йдеться в дописі.

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Топ коментарі

  • НБ
    Та чого вже церемонитись! Відразу входження в склад Харківської області на правах району.
  • Olexa Pluzh
    галасаваніє со стволом в ротє?
    рузкая осєнь?
  • Vlad Cheh
    А сколько мы собрали подписей у жителей БНР (голосование по электронной почте)? Надо бы публиковать посещаемость досрочного голосования за референдум о создании Белгородской Народной Республики и ее военный союз с Украиной.
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