У Миколаєві та області змінили час комендантської години

Із 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Прошу роботодавців врахувати цю інформацію та у разі потреби змінити графік роботи своїх колективів", - зазначив він.

Наразі у регіоні комендантська година діє із 23 до 6 години.

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