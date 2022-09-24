Патріарх РПЦ Кирило закликав мобілізованих росіян не боятись вмирати: "Христос воскрес и вы воскреснете". ВIДЕО

Патріарх РПЦ Кирило порівняв російських вбивць з сином божим та закликав "частково" мобілізованих росіян не боятися вмирати на війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про патріарх Кирило заявив у своєму зверненні.

"Христос воскрес и вы воскреснете", - сказав він.

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На думку Кирила, за такого результату попереду на них чекає вічне життя і будуть вони разом з Богом у його Царстві небесному.