Вночі рашисти обстріляли Миколаїв. Влучання в акваторію Південного Бугу, - Кім

Сьогодні, 24 вересня, після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів. Відомо про влучання в акваторію річки Південний Буг. Попередньо без жертв та постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, детальна інформація щодо нічних обстрілів уточнюється.

У Миколаївському районі вчора, 23 вересня, протягом дня з 12:00 до 13:00 та після 15:00 ворог завдавав удари по Шевченківській громаді. У с. Шевченкове по об’єкту цивільної інфраструктури та території населеного пункту. Постраждалих немає.

У с. Котляреве попадання по відкритих територіях населеного пункту й по його околицях. Постраждалих немає.

Також вчора, 23 вересня, о 18:02 зафіксовано обстріл ворожими касетними снарядами с. Парутине Куцурубської громади. Попадання були за населеним пунктом та по центральній частині. Частково зруйновано два приватних будинки, техніка. Постраждалих немає.

"За інформацією ОК "Південь", вчора, 23 вересня, ворог з літака тактичної авіації Су-20 випустив ракету Х-31 по Куцурубській громаді. Без жертв та постраждалих. Вночі, 24 вересня, о 00:02 ворог двічі завдавав ракетних ударів по с. Калинівка Воскресенської громади. Після обстрілу виникла пожежа газової труби, пошкоджено три житлових будинки, без постраждалих", - інформує Кім.

Він також додає, що у Баштанському районі тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Баштанської громади. Сьогодні, 24 вересня, орієнтовно о 00:15 обстрілів зазнали околиці с. Явкіно, о 02:30 у населеному пункті внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування будівель, загорання автомобіля. Також вночі, 24 вересня, о 00:14 був обстріл околиці с. Отрадне. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджених житлових будинків уточнюється.

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Сьогодні, 24 вересня, о 02:00 були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Зранку, 24 вересня, о 04:00 обстрілів зазнало с. Широке за межами населеного пункту, влучання переважно по відкритих територіях та дорожньому покриттю. Постраждалих та руйнувань немає.

"Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - зазначає очільник регіону.

За його словами, у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.