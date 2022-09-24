Колишній матрос АР Крим, який прийшов воювати з військами РФ та потрапив у полон, постане перед судом, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього військовослужбовця ЗСУ – гранатометника військової частини в АР Крим за фактами дезертирства та державної зради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що у березні 2014 році під час тимчасової окупації АР Крим та м. Севастополя РФ колишній старший матрос, на загальному шикуванні особового складу військової частини відкрито відмовився виконувати обов'язки несення служби у Збройних Силах України та заявив про намір проходити службу в ЗС РФ.

У травні 2014 року він не з’явився на службу до визначеного місця дислокації військової частини на материковій території України. Колишній військовослужбовець ЗСУ перейшов на бік ворога та проходив службу у військовій частині 12676 збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що чоловік повернувся в Україну з армією РФ. Під час бойових дій на лінії безпосереднього збройного зіткнення на території Херсонської області у серпні 2022 року його будо взято в полон.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м. Миколаєві.