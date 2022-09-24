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Байден позбавив Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО

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Байден позбавив Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО
Джо Байден оголосив, що виключає Афганістан зі списку основних союзників Сполучених Штатів поза НАТО

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділ 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року з поправками, я припиняю дію визначення Афганістану основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО", - йдеться у заяві Байдена.

Америка надала Афганістану статус основного союзника поза НАТО у 2012 році. Це стало основою для підтримки оборонних і економічних відносин між двома країнами.

На відміну від союзників США по НАТО, які підписали пакт про спільну оборону, статус союзника поза НАТО не передбачає гарантій взаємного захисту. Зокрема, країна, що має такий статус, має право на отримання кредитів, а також може бути місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США.

Читайте: Байден збирається позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це місце та статус мають бути надані Україні...
  • Taras Klunyk
    На відміну від союзників США по НАТО, які підписали пакт про спільну оборону, статус союзника поза НАТО не передбачає гарантій взаємного захисту.
  • Андрій Саган
    почитайте статут НАТО для початку, де зразу ж йдеться про "Принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав - членів Альянсу розглядається як напад на них усіх.",так що буде НАТО -- в Україні кацапів не буде, тому,що якщо вони з українскьою армією ради собі дати не можуть, то навіть проти одних США вони просто будуть знищені, і йти проти НАТО це самогубство для раєян. НАТО це самий надійний захист і аргумент для расєї, якою би сильною наша армія не була і так далі,якщо ми не будемо в НАТО вони не будуть покладат спроб знову напасти та захопити Україну
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