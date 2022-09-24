СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

Мова йде про заступника начальника управління росгвардії по Ростовській області полковника поліції Олександра Науменка із позивним "Альфа".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства СБУ, з березня Науменко керує військовослужбовцями росгвардії та представниками незаконних збройних формувань рф у тимчасово окупованому Херсоні. За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.

Встановлено, що він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.



Наразі полковнику Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.