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СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні

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СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні
Мова йде про заступника начальника управління росгвардії по Ростовській області полковника поліції Олександра Науменка із позивним "Альфа".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства СБУ, з березня Науменко керує військовослужбовцями росгвардії та представниками незаконних збройних формувань рф у тимчасово окупованому Херсоні. За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.

Встановлено, що він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.

Наразі полковнику Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Топ коментарі

  • Андрій Саган
    Науменко це українська фамілія... одим словом черговий манкурт,який тепер прийшов в Україну і вбиває українців
  • Виктор Ле
    Потрібно створювати фонд, щоб можна було розпочинати оперецію "Помста". Я думаю в самій рашці знайдеться багато бажаючих отримати кошти за голови всієї його сімейки.
  • Юра Малко
    що ви таке пишете? який фонд? Зе-Бонапарт,Єрмак,Арахамія дадуть створити такий фонд? А тим більше,санкціонувати Помсту? Вони зубами рватимуть людей за таке,а кого не порвуть здадуть ФСБ. Ви хто,друже,73% мудрий зе-нарід?
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