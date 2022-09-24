Байден назвав "референдуми" в Україні фікцією та анонсував "швидкі та серйозні економічні витрати" для РФ

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати псевдореферендумів на окупованих територіях України і заявив, що працюватимуть з партнерами над новими обмеженнями для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у заяві Байдена на сайті Білого дому.

"Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські референдуми є фікцією - фальшивим приводом для спроби анексувати частини України силою, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об'єднаних Націй", - заявив президент США.

"Ми будемо працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб накласти на Росію додаткові швидкі і серйозні економічні витрати", - підкреслив Байден.

Він зазначив, що США стоять разом з нашими партнерами по всьому світу у відкиданні будь-яких сфабрикованих результатів, які оголосить Росія.

"Ми будемо продовжувати підтримувати український народ і надавати йому допомогу у сфері безпеки, щоб допомогти йому захистити себе, коли він мужньо протистоїть російському вторгненню", - йдеться у заяві.